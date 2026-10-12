Chi scenderà in campo dal 1'? Tutti i dubbi del tecnico granata

Francesco Di Vico
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Dopo settimane e settimane rimangono ancora dei dubbi di formazione per Abate. Torino e Udinese arrivano con gli stessi punti alla sfida di stasera, lunedì 12 ottobre, e diventa importantissimo vincere per togliersi dalle zone più basse della classifica. Vediamo allora quali sono i dubbi del tecnico granata sulla formazione da schierare nella gara all'Olimpico Grande Torino contro i bianconeri dell'Udinese.

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27
BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Eray Comert of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

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