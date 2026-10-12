Chi scenderà in campo dal 1'? Tutti i dubbi del tecnico granata
Torino-Udinese (VIDEO)
TORINO-UDINESE, I BALLOTTAGGI RUOLO PER RUOLO
Dopo settimane e settimane rimangono ancora dei dubbi di formazione per Abate. Torino e Udinese arrivano con gli stessi punti alla sfida di stasera, lunedì 12 ottobre, e diventa importantissimo vincere per togliersi dalle zone più basse della classifica. Vediamo allora quali sono i dubbi del tecnico granata sulla formazione da schierare nella gara all'Olimpico Grande Torino contro i bianconeri dell'Udinese.
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