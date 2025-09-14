Roma-Torino 0-0: primo tempo bloccato, parità al 45’

Il parziale allo stadio Olimpico

Resiste lo 0-0 al termine del primo tempo di Roma-Torino. Partita molto bloccata e tattica all’Olimpico, dove i giallorossi hanno tenuto il possesso andando però a sbattere contro un Toro molto attento. I granata si sono fatti vedere in fase offensiva con alcuni palloni giocati lunghi a cercare Simeone

Le scelte: Baroni passa al 3-4-3 — Baroni stravolge la squadra accantonando il 4-3-3 per un 3-4-3 quasi a specchio con la Roma. In difesa spazio a Coco, Ismajli e Maripan, sugli esterni ci sono Lazaro e Biraghi. In mazzo al campo Asllani e Casadei, in attacco Ngonge e Vlasic a supporto di Simeone. La Roma risponde con Soule e El Aynaoui alle spalle di Dybala.

Il primo tempo — All’11’ è pericoloso il Toro: Asllani trova Maripan su angolo, Svilar tocca e si salva. I granata, ordinati in difesa, si affidano spesso alla palla lunga per cercare Simeone. Al 31’ scatta il giallo per Asllani, che trattiene Kone dopo un rimbalzo letto male in mezzo al campo. La Roma si fa vedere con Mancini sugli sviluppi di angolo, ma Israel blocca sicuro. Al 35’ si fa ammonire anche Ismajli per una trattenuta ai danni di Soule sulla trequarti. È quindi Maripan a chiudere molto bene in scivolata su Dybala al limite dell’area. Scattano tre minuti di recupero e la Roma ci prova ancora su calcio piazzato, ma Hermoso non impensierisce Israel. Si va dunque all’intervallo sullo 0-0.