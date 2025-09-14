Roma-Torino 0-1, Coco: “Buona fase difensiva. Siamo sulla strada giusta”

Il difensore del Torino al termine della sfida contro la Roma

Matteo Curreri 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 15:42)

Al termine del match dell'Olimpico, Saul Coco è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Una grande prova di solidità difensiva

"Negli ultimi abbiano subito la stanchezza dopo la nazionale. Forse ci siamo abbassati troppo e questo li ha portati più vicini alla nostra porta ma abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva e siamo contenti"

Perché hai cambiato l'uomo tre volte l'uomo da marcare?

"Loro sono tutti e tre grandissimi giocatori. Quando sei stanco entrano giocatori con grande energia. Ma credo che tutta la squadra ci abbia aiutato. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così"

Siete più uniti dopo la prima giornata di campionato

"Dopo l'Inter ci siamo detti che adesso si ripartiva. Penso che stiamo lavorando bene in allenamento e si è visto in campo. Siamo sulla strada giusta. Dedico la vittoria a Kylian Rodriguez che ha superato il cancro"