Roma-Torino 0-1, Gasperini: “Buona partita. Con queste temperature è difficile”

Le parole del tecnico giallorosso Gasperini al termine della sfida contro il Torino

Matteo Curreri 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 15:59)

Al termine del match dell'Olimpico, il tecnico romanista Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cambio di Dybala una scelta tecnica?

"Ha avuto un piccolo problema fisico ha dovuto fermarsi. Non siamo riusciti a essere pericolosi nel primo tempo. Partita condizionata da questo gol evitabile che ci ha fatto perdere la partita. Abbiamo avuto qualche situazione pericolosa, ma con queste temperature le squadre si chiudono ed è più difficile"

Avete avuto 70% di possesso. Cosa manca alla Roma per tenere il passo?

"Globalmente abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo tenuto bene il campo. Secondo possiamo velocizzare di più. Ci è mancato lo spunto. Queste partite, quando giochi a queste temperature, bisogna stare attenti a non subire gol perché le energie poi vengono meno"

Avere uno come Dybala è una sfida, uno stimolo?

"Lui e Soulé sono stati molto attivi. Ha fatto bene sia a sinistra che come punta centrale. Può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza sicuramente pesa per noi, ma speriamo non sia niente di importante"

Il derby?

"Perdere una gara così ti costringe ad alzare l'attenzione. Abbiamo una settimana dove ci siamo tutti, forse per la prima volta e dobbiamo preparare il derby nel modo migliore"