Roma-Torino 0-1, il tabellino: gol nella ripresa, tre ammoniti tra i granata

Il Torino conquista al terzo tentativo il primo successo stagionale. La squadra di Baroni conquista un successo per 0-1 ai danni della Roma di Gian Piero Gasperini, reduce da due successi consecutivi. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, la rete decisiva arriva nella ripresa al 63' con Giovanni Simeone, al suo primo centro nella nuova esperienza granata. Il direttore di gara ha mostrato tre cartellini gialli ai granata: nel primo tempo ad Asllani e Ismajli, rispettivamente al 32' e al 36', mentre nella ripresa è toccato ad Aboukhlal all'81'. Nella Roma, ammoniti entrambi nel secondo tempo Wesley e Angelino.