Il Torino conquista al terzo tentativo il primo successo stagionale. La squadra di Baroni conquista un successo per 0-1 ai danni della Roma di Gian Piero Gasperini, reduce da due successi consecutivi. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, la rete decisiva arriva nella ripresa al 63' con Giovanni Simeone, al suo primo centro nella nuova esperienza granata. Il direttore di gara ha mostrato tre cartellini gialli ai granata: nel primo tempo ad Asllani e Ismajli, rispettivamente al 32' e al 36', mentre nella ripresa è toccato ad Aboukhlal all'81'. Nella Roma, ammoniti entrambi nel secondo tempo Wesley e Angelino.
POSTPARTITA
Roma-Torino 0-1, il tabellino: gol nella ripresa, tre ammoniti tra i granata
Il tabellino—
Reti: st 18' Simeone
Ammoniti: pt 32′ Asllani, pt. 36′ Ismajli, st. 8’Wesley, st. 22′ Angelino, st. 36′ Aboukhlal
Torino (4-3-3): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani (st 39' Tameze), Casadei (st 19' Ilic), Biraghi; Ngonge (st 19' Aboukhlal), Simeone (st 21' Adams), Vlasic (st 44' Anjorin) A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Pedersen, Dembele, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.
Roma (3-5-2): Svilar; Hermoso (st. 34′ Celik), Mancini, Ndika; Angelino (st. 35′ El Shaarawy), Wesley, Kone, Cristante (st. 20′ Pisilli), El Aynaoui (st 1′ Ferguson); Soule, Dybala (st 1′ Baldanzi). A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensh, Tsimikas, Celik, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy Allenatore: Gasperini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA