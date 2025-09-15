Roma-Torino 0-1, l’analisi del gol: Simeone inventa una perla, ma Ngonge…

E che dire del "Cholito"? Che se il Torino ha espugnato l'Olimpico, tanto del merito va proprio a lui. I granata di Baroni sono riusciti ad arginare il gioco di Gasperini disponendosi a specchio rispetto ai giallorossi, con un 3-4-3 contro il 3-4-2-1 dei capitolini. La prima punta? Ancora Giovanni Simeone. L'argentino si è sacrificato per tutta la partita, facendo esattamente quello che chiede Baroni: abbassarsi a ricevere palla creando superiorità numerica al centro grazie all'accentramento degli esterni. Non solo questo, però. Perché la rete che ha sancito i primi tre punti dei granata in questa Serie A nasce e termina con due giocate spettacolari proprio del "Cholito", aiutato dall'altro ex Napoli della rosa: Cyril Ngonge. Vediamo l'analisi del gol.