Al termine del match dell'Olimpico, Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
LE VOCI
Roma-Torino 0-1, Simeone: “Contento per il gol ma più per la vittoria”
L'attaccante del Torino al termine della sfida contro la Roma
Ci racconti il gol?
"Sono contento non solo per il gol ma perché abbiamo vinto, abbiamo saputo soffrire solo alla fine. Siamo stati bravi"
Ci puoi raccontare la tua ripartenza a Torino?
"E' da poco che sono qua. Mi sto adattando. Ho trovato una bella città, un posto tranquillo. Mia moglie per fortuna sta bene ed è la cosa che più mi interessa. Sono contento di aver trovato una grande squadra"
Una dedica per il gol?
"Mia moglie è incinta, ovviamente a lei che mi starà sicuramente guardando"
© RIPRODUZIONE RISERVATA