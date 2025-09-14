Roma-Torino 0-1, Simeone: “Contento per il gol ma più per la vittoria”

"Sono contento non solo per il gol ma perché abbiamo vinto, abbiamo saputo soffrire solo alla fine. Siamo stati bravi"

"E' da poco che sono qua. Mi sto adattando. Ho trovato una bella città, un posto tranquillo. Mia moglie per fortuna sta bene ed è la cosa che più mi interessa. Sono contento di aver trovato una grande squadra"