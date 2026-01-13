Al termine di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Ché Adams ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset. A seguire le sue parole:
POSTPARTITA
Roma-Torino 2-3, Adams: “Felice di aiutare la squadra a vincere”
Le dichiarazioni dello scozzese al termine del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Doppio marchio su questa partita…
"Significa molto per la squadra. Oggi è stato un altro test e siamo molto contenti"
Hai vinto la sfida con gli attaccanti. Il Toro uno striker forte ce l’ha...
"Sono molto felice di aiutare la squadra a vincere. Oggi sono riuscito a segnare e sono molto felice per la squadra"
