Roma-Torino 2-3, Adams: “Felice di aiutare la squadra a vincere”

Le dichiarazioni dello scozzese al termine del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Matteo Curreri

Al termine di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Ché Adams ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset. A seguire le sue parole:

Doppio marchio su questa partita…

"Significa molto per la squadra. Oggi è stato un altro test e siamo molto contenti"

Hai vinto la sfida con gli attaccanti. Il Toro uno striker forte ce l’ha...

"Sono molto felice di aiutare la squadra a vincere. Oggi sono riuscito a segnare e sono molto felice per la squadra"

