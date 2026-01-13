Al termine di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il calciatore giallorosso Antonio Arena ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset. A seguire le sue parole:
POSTPARTITA
Roma-Torino 2-3, Arena: “Ero nervoso, ma ho pensato a giocare”
Sei entrato e hai subito dimostrato cosa significa avere personalità...
"E' stato un momento bellissimo. Mi sentivo nervoso, ma quando sono entrato ho pensato a giocare. E' arrivato un bel cross da Wesley e ho fatto gol"
Nelle mani di Gasperini quanto senti che la tua strada sarà lunga e larga?
"Ho fatto quattro partite in panchina e allenamenti e ho già imparato tante cose. E' un allenatore molto bravo e ha cresciuto tanti giocatori forti e voglio continuare a lavorare. Per me dopo il gol niente è cambiato".
A chi ti ispiri?
"Mi sono ispirato a Ronaldo il fenomeno, ma mi piace guardare tanti aspetti del campo"
Arena in conferenza stampa—
Arena si è poi presentato in conferenza stampa per rispondere ad altre domande:
Ci racconti il gol?
“Sono andato sul secondo palo, ho visto il cross e l’ho presa di testa. Sì, è un’emozione bellissima che non dimenticherò mai”.
A chi ti ispiri come calciatore? A chi senti di somigliare?
“Penso a me, non cambia nulla questo gol: lavoriamo e pensiamo alla prossima”.
Che giocatore sei?
“Mi piace attaccare la profondità, con il mister imparo sempre anche se gli allenamenti sono duri. Guardando Dybala, Dovbyk e Soulé sto migliorando tanto. Sono contento, ma non è cambiato nulla e devo lavorare ancora”.
