Roma-Torino 2-3, Arena: “Ero nervoso, ma ho pensato a giocare”

Le dichiarazioni del giovane giocatore giallorosso al termine del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Matteo Curreri

Al termine di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il calciatore giallorosso Antonio Arena ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset. A seguire le sue parole:

Sei entrato e hai subito dimostrato cosa significa avere personalità...

"E' stato un momento bellissimo. Mi sentivo nervoso, ma quando sono entrato ho pensato a giocare. E' arrivato un bel cross da Wesley e ho fatto gol" 

Nelle mani di Gasperini quanto senti che la tua strada sarà lunga e larga? 

"Ho fatto quattro partite in panchina e allenamenti e ho già imparato tante cose. E' un allenatore molto bravo e ha cresciuto tanti giocatori forti e voglio continuare a lavorare. Per me dopo il gol niente è cambiato". 

A chi ti ispiri?

"Mi sono ispirato a Ronaldo il fenomeno, ma mi piace guardare tanti aspetti del campo"

Arena in conferenza stampa

Arena si è poi presentato in conferenza stampa per rispondere ad altre domande:

Ci racconti il gol?

“Sono andato sul secondo palo, ho visto il cross e l’ho presa di testa. Sì, è un’emozione bellissima che non dimenticherò mai”.

A chi ti ispiri come calciatore? A chi senti di somigliare?

“Penso a me, non cambia nulla questo gol: lavoriamo e pensiamo alla prossima”.

Che giocatore sei?

“Mi piace attaccare la profondità, con il mister imparo sempre anche se gli allenamenti sono duri. Guardando Dybala, Dovbyk e Soulé sto migliorando tanto. Sono contento, ma non è cambiato nulla e devo lavorare ancora”.

 

 

 

 

