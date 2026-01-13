Roma-Torino 2-3, il tabellino: ammonizioni per Lazaro e Aboukhlal

E' il Torino ad assicurarsi il pass per i quarti di Coppa Italia. Una partita folle, con il primo tempo chiuso avanti dai granata con il timbro di Adams. Lo scozzese ha poi riportato in vantaggio i suoi dopo la rete di Hermoso. Il battesimo col gol del sedicenne Arena sembrava condurre le due squadre ai supplementari, ma poi ci ha pensato Ilkhan a far impazzire di gioia i granata che si confronteranno con l'Inter. Durante il match sono mostrati quattro cartellini gialli, due per parte. Rensch e Ghilardi per i padroni di casa, Aboukhlal e Lazaro per i granata.