E' il Torino ad assicurarsi il pass per i quarti di Coppa Italia. Una partita folle, con il primo tempo chiuso avanti dai granata con il timbro di Adams. Lo scozzese ha poi riportato in vantaggio i suoi dopo la rete di Hermoso. Il battesimo col gol del sedicenne Arena sembrava condurre le due squadre ai supplementari, ma poi ci ha pensato Ilkhan a far impazzire di gioia i granata che si confronteranno con l'Inter. Durante il match sono mostrati quattro cartellini gialli, due per parte. Rensch e Ghilardi per i padroni di casa, Aboukhlal e Lazaro per i granata.
postpartita
Roma-Torino 2-3, il tabellino: ammonizioni per Lazaro e Aboukhlal
Il tabellino della sfida tra giallorossi e granata, valevole per gli ottavi di Coppa Italia
IL TABELLINO DI ROMA-TORINO 2-3
Reti: pt 35’, st 8’ Adams, st 1’ Hermoso, st 41’ Arena, st 45’ Ilkhan
Ammonizioni: pt 14’ Rensch, pt 22’ Aboukhlal, st 2’ Lazaro, st 45’+2’ Ghilardi
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski (st 1’ Ndicka), Rensch (st 1’ Hermoso); Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé (st 12’ Dybala), El Shaarawy; Bailey (st 35’ Arena). A disposizione: Vasquez, Zelezny, Tsimikas, Konè, Bah, Lulli. Allenatore: Gasperini.
Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (st 25’ Casadei), Aboukhlal (st 41’ Dembele); Vlasic; Simeone (st 25’ Njie), Adams (st 43’ Ngonge). A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Zapata, Pellini, Acquah . Allenatore: Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA