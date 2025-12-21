Sassuolo-Torino 0-0: poche emozioni e un rigore revocato, parità al 45′

Il parziale dopo i primi quarantacinque minuti

Alberto Giulini Vicedirettore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 15:56)

Resiste la parità al termine del primo tempo di Sassuolo-Torino. Per i granata un brivido iniziale per una clamorosa traversa del Sassuolo (ma era fuorigioco), poi i padroni di casa non si vedono quasi mai dalle parti di Paleari e il Var cancella un calcio di rigore per il Toro. Partita molto bloccata, latitano le vere e proprie occasioni da gol: la migliore, sui piedi di Zapata, è andata alle stelle.

Le scelte — Difesa obbligata per Marco Baroni, costretto a rinunciare a Coco e Masina per la Coppa d'Africa. Davanti a Paleari tocca dunque a Tameze e Ismajli ai fianchi di Maripan. In cabina di regia c'è Asllani, ai suoi fianchi ancora Vlasic e Gineitis, così come sugli esterni tocca a Pedersen e Lazaro. In avanti, confermata la coppia Adams-Zapata. Grosso deve fare a meno di Pinamonti e Berardi: il tridente è composto da Volpato, Cheddira e Laurienté.

Il primo tempo — In arrivo c'è subito un brivido per il Toro: Cheddira colpisce la traversa a porta vuota su assist di Laurienté, ma tutto partiva da fuorigioco e il guardalinee alza la bandierina a fine azione. Si entra in una fase di studio, senza particolari occasioni da entrambe le parti. La situazione può cambiare al 22': Vlasic calcia dal limite, Adams si avventa sulla ribattuta difettosa di Muric e viene steso da Doig, per l'arbitro è calcio di rigore e ammonizione per lo scozzese. Calzavara - al debutto in Serie A - viene richiamato però al monitor per verificare un precedente tocco di Tameze su Matic e revoca il rigore "per un irregolarità prima del fallo da rigore". Alla mezzora un gran recupero di Pedersen crea un'occasione d'oro per Zapata, che spara alle stelle da ottima posizione. I granata provano ad alzare la pressione, faticando però a trovare l'ultimo spunto per rendersi pericolosi. Al 37' scatta il giallo per un tocco duro di Walukiewicz su Gineitis. Un minuto più tardi protestano i granata per un fallo non ravvisato del polacco, appena ammonito, su Ismajli. C0sì come rischia tantissimo anche Matic, già ammonto e graziato da Calzavara per un intervento in netto ritardo su Gineitis. Scattano tre minuti di recupero, in archivio senza particolari occasioni: si ripartirà dallo 0-0.