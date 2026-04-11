Momenti di forte tensione nel post partita di Torino-Verona, con un presunto agguato ai danni dei tifosi ospiti e scontri tra le due tifoserie all’esterno dello stadio Olimpico Grande Torino. Una trentina di ultrà granata — con i gruppi organizzati rimasti in sciopero anche oggi, per la quinta gara casalinga consecutiva — avrebbe assaltato un pullman e un minivan di tifosi veronesi in partenza verso il Veneto. Il lancio di bottiglie avrebbe fatto degenerare la situazione, portando diversi membri dei gruppi organizzati a scendere dai mezzi e a scontrarsi.

Le due tifoserie, storicamente tutt’altro che affini (dopo la brusca fine di un lungo gemellaggio), sarebbero quindi entrate in contatto fino all’intervento delle forze dell’ordine, che le hanno separate. Sull’accaduto indaga la Digos di Torino, mentre la questura starebbe valutando la posizione di alcune persone fermate.

Non sarebbe la prima volta che si registrano tensioni tra le due tifoserie. Già nella gara d’andata, le forze dell’ordine erano intervenute per evitare un possibile contatto tra i gruppi organizzati. In quell’occasione, alcuni ultrà granata erano stati fermati a circa un chilometro dall’impianto, dove si sarebbero appostati con l’intento di tendere un’imboscata ai rivali. Movimenti simili erano stati segnalati anche tra i tifosi padroni di casa, con il rinvenimenti di oggetti potenzialmente utilizzabili negli scontri.