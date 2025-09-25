tor partite Serie A, le designazioni arbitrali: Parma-Torino a Collu, Maggioni e La Penna

I direttori di gara selezionati per le 10 sfide della quinta giornata di Serie A
Matteo Curreri

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali in vista della quinta giornata di Serie A, che avrà inizio sabato 27 settembre. Per quanta la gara di lunedì 29 settembre alle 18.30 tra Parma e Torino, il match è stato affidato al direttore di gara Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. I due guardalinee saranno i signori Di Monte e Fontemurato, mentre il quarto uomo il sig. Turrini. Lorenzo Maggioni e Niccolò Turrini sono invece stati selezionati per la sala VAR. Di seguito tutte le designazioni in vista della quinta giornata di Serie A.

COMO – CREMONESE      Sabato 27/09 h. 15.00

DI BELLO

PERETTI – PERROTTI

IV:      CALZAVARA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GHERSINI

 

JUVENTUS – ATALANTA      Sabato 27/09 h. 18.00

SOZZA

IMPERIALE – VECCHI

IV:      MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARINI

 

CAGLIARI – INTER    Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI

MASTRODONATO – MORO

IV:       MASSIMI

VAR:      DOVERI

AVAR:       GARIGLIO

 

SASSUOLO – UDINESE      h. 12.30

PERENZONI

LAUDATO – FONTANI

IV:     MUCERA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PATERNA

 

PISA – FIORENTINA     h. 15.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – MONACO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     MARESCA

 

ROMA – H. VERONA     h. 15.00

FELICIANI

CAPALDO – CAVALLINA

IV:     CREZZINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

 

LECCE – BOLOGNA     h. 18.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:    LA PENNA

AVAR:     MERAVIGLIA

 

MILAN – NAPOLI    h. 20.45

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV:     MARINELLI

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

 

PARMA – TORINO     Lunedì 29/09 h. 18.30

COLLU

DI MONTE – FONTEMURATO

IV:       TURRINI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      LA PENNA

 

GENOA– LAZIO    Lunedì 29/09 h. 20.45

AYROLDI

CECCONI - ZINGARELLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    ABISSO

AVAR:      DIONISI

