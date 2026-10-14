Le designazioni ufficiali della giornata numero 7 di Serie A
Primi tre punti al Grande Torino: chi sale e chi scende contro l'Udinese? (VIDEO)
Manca poco al ritorno in campo e sarà Ayroldi a dirigere Parma-Torino il 19 ottobre, gara valida per la settima giornata di Serie A. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Colarossi e Rinaldi, mentre Arena ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala Var opererà Dionisi, con Meraviglia come assistente.
Le designazioni arbitrali della settima giornataFROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
IV: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
IV: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
MILAN – ATALANTA Domenica 18/10 h. 18.00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45
MASSA (foto)
ALASSIO – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30
CALZAVARA
PERROTTI - SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
PARMA – TORINO Lunedì 19/10 h. 20.45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
IV: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA
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