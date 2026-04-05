Nel prepartita di Pisa-Torino, Giovanni Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito le parole del granata.

SIMEONE A SKY

“Sono tutte determinanti e oggi è una di quelle. Mancano ancora non tantissime partite e tutte saranno determinanti”.

Da quando è arrivato D’Aversa fai gol e assist. E’ un Toro diverso dal punto di vista offensivo. Aiuta anche voi attaccanti?“Sì, D’Aversa sta facendo un grande lavoro. Dopo un esonero la colpa è di tutti e dovevamo dare qualcosa in più. E’ arrivato un nuovo allenatore che ha cercato di potenziare ogni calciatore e sistemarli. Penso che stiamo avendo più occasioni e i risultati stanno arrivando”.

Tuo papà ha assaggiato qui la Serie A, che effetto ti fa? “Questo è un piccolo posto dove è partita la storia della mia famiglia. Un grande momento della storia di papà. Siamo riconoscenti verso la città. Abbiamo ancora degli amici. Sicuramente è speciale”.