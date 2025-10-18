Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per la settima giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Napoli, il centrocampista granata Adrien Tameze ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Tameze pre Torino-Napoli: “Dobbiamo credere in noi”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e azzurri
Sei un leader di questo spogliatoio, cosa dici ai giovani? “Dobbiamo credere in noi. Ci sono giocatori d’esperienza, qualcuno nuovo. Il nostro ruolo è quello di aiutare tutti”.
Tu sei una garanzia per gli allenatori, oggi giochi in difesa, come ti ha insegnato Juric… “Ho la fortuna di poter giocare in più ruoli e se posso aiutare la squadra in difesa lo faccio”.
