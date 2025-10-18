Tameze pre Torino-Napoli: “Dobbiamo credere in noi”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e azzurri

Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per la settima giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Napoli, il centrocampista granata Adrien Tameze ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sei un leader di questo spogliatoio, cosa dici ai giovani? “Dobbiamo credere in noi. Ci sono giocatori d’esperienza, qualcuno nuovo. Il nostro ruolo è quello di aiutare tutti”.