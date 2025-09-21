Torino-Atalanta 0-3, il tabellino: tre gol in 8 minuti, nessun ammonito

Seconda sconfitta stagionale per il Torino di Marco Baroni. I granata, dopo i segnali positivi giunti dal successo in casa della Roma, franano al Grande Torino contro l'Atalanta dell'ex Ivan Juric. 0-3 il finale, con tre gol maturati tutti nella prima frazione. Krstovic ad aprire le marcature al 30', raddoppio si Sulemana quattro minuti dopo, poi è ancora Krstovic a sigillare il successo atalantino al 38'. Nella ripresa il Toro ha avuto l'opportunità di rientrare in partita con Zapata dagli undici metri, ma il colombiano - al rientro in Serie A dopo il lungo infortunio - è stato ipnotizzato da Carnesecchi. In tutto il match nessun giallo mostrato dall'arbitro Colombo.