Seconda sconfitta stagionale per il Torino di Marco Baroni. I granata, dopo i segnali positivi giunti dal successo in casa della Roma, franano al Grande Torino contro l'Atalanta dell'ex Ivan Juric. 0-3 il finale, con tre gol maturati tutti nella prima frazione. Krstovic ad aprire le marcature al 30', raddoppio si Sulemana quattro minuti dopo, poi è ancora Krstovic a sigillare il successo atalantino al 38'. Nella ripresa il Toro ha avuto l'opportunità di rientrare in partita con Zapata dagli undici metri, ma il colombiano - al rientro in Serie A dopo il lungo infortunio - è stato ipnotizzato da Carnesecchi. In tutto il match nessun giallo mostrato dall'arbitro Colombo.
POSTPARTITA
Torino-Atalanta 0-3, il tabellino: tre gol in 8 minuti, nessun ammonito
Il tabellino del match della quarta giornata di campionato
Il tabellino—
TORINO-ATALANTA 0-3
Reti: Krstovic pt 30’ 38’, Sulemana pt 35’
Torino (3-4-3): Israel; Coco, Maripan (st 1’ Tameze), Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic (st 1’ Casadei), Biraghi; Aboukhlal (st 1’ Adams), Simeone (st 23’ Zapata), Vlasic (st 35’ Anjorin). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Pedersen, Dembele, Nkounkou, Ngonge, Gineitis, Njie. Allenatore: Baroni.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien (pt 27’ Ahanor), Djimsiti; Zappacosta, De Roon (st 42’ Musah), Pasalic, Zalewski; (pt 10’ Bellanova) Samardzic, Sulemana (st 42’ Maldini); Krstovic (st 42’ Lookman). A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Brescianini, Bernasconi. Allenatore: Juric.
