Al termine del match tra Torino e Atalanta, concluso sul risultato di 0-3, Nikola Krstovic è intervenuto a DAZN per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni:
POSTPARTITA
Torino-Atalanta 0-3, Krstovic: “Sono felice per i gol, Juric mi dà forza”
Le parole dei protagonisti al termine del match della quarta giornata di Serie A
"Sono molto felice. Dico grazie alla squadra, a Sulemana e Samardzic per gli assist. Abbiamo fatto bene nel primo tempo creando occasione e facendo gol, mentre nella ripresa abbiamo creato ma non abbiamo segnato. Adesso pensiamo alla prossima partita".
Ti senti un attaccante diverso con Juric
"E' normale, è la mentalità balcanica. Mi dà forza. Lo ringrazio per avermi fatto giocare 87 minuti"
