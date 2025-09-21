Torino-Atalanta 0-3: per i granata la luce è di nuovo spenta

Il primo tempo: tre schiaffoni sono un trauma per il Toro

Le due squadre nei primi minuti di gara si studiano a vicenda pur non facendo mancare l'agonismo. Nel Toro si mette in mostra Simeone che lotta e fa a spallate con gli avversari fin dall'inizio inseguendo un paio di palloni potenzialmente interessanti. Dopo dieci minuti circa, Juric è costretto a fare il primo cambio con Zalewski infortunato che lascia il posto all'ex Bellanova. La miglior occasione per il Toro arriva al 12' con Vlasic che dal limite dell'area prende la mira e calcia con forza pur senza però riuscire a trovare lo specchio della porta, la palla esce bassa alla destra di Carnesecchi. Il primo tiro in porta del match arriva invece grazie a Krstovic che al 18', spalle alla porta, riceve il pallone e calcia girandosi ma esce una conclusione non potente che Israel blocca. Ancora Vlasic protagonista al 24' con un bel lancio dalla metà campo per premiare l'inserimento di Aboukhlal ma la traiettoria era leggermente lunga e così il marocchino non riesce ad arrivarci per pochi centimetri. Simeone si conferma essere il più ispirato e quello con più grinta nel Toro: al 25' si lancia in cielo in mezzo a tante maglie atalantine per colpire un pallone di testa ma il cross è arretrato e quindi non riesce a dare la giusta forza e precisione verso la porta. Juric è sfortunato nella prima frazione e al 27' deve fare un secondo cambio: dentro il giovane Ahanor al posto di Hien anche lui infortunato. Al 29' il Torino ha una potenziale occasione con Simeone che scende a prendere palla a metà campo e scombina la difesa nerazzurra, serve palla a Maripan che si stava inserendo ma il cileno giunto al limite dell'area viene fermato. Poi, il diluvio. Esattamente alla mezz'ora l'Atalanta passa in vantaggio con Krstovic: il Toro perde palla sulla trequarti difensiva lungo la corsia mancina. Samardzic è il più veloce a prendere la palla e la sposta in mezzo a due avversari prima di crossare al centro dove c'è la punta ex Lecce che calcia di destro e beffa un non irresistibile Israel. Quattro minuti più tardi arriva subito il raddoppio della Dea: Maripan buca un anticipo, è di nuovo Samardzic a creare un buco nella difesa granata, arriva al limite e serve Bellanova che gli ridà la palla. Il 10 nerazzurro poi calcia e colpisce il palo con Zappacosta che interviene in mezzo a una difesa granata inerme e appoggia in mezzo per Sulemana che da ottima posizione segna il 2-0 senza difficoltà. Il Torino è visibilmente colpito e l'Atalanta trova agevolmente il terzo gol ancora con Krstovic che deve solo spingere in rete un pallone servitogli da Sulemana che era scappato in contropiede non marcato bene da Lazaro, Maripan e Coco sulla parte destra del campo. Latita assolutamente la reazione da parte dei calciatori granata, visibilmente scioccati e incapaci di imbastire una benché minima azione in grado di impensierire la squadra di Juric. L'intervallo arriva come una benedizione: è 3-0 Atalanta dopo i primi 45'.