Torino-Atalanta 0-3, Samardzic: “Il Toro ha iniziato bene, ma oggi buona prova”

Le parole dei protagonisti al termine del match della quarta giornata di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 17:48)

Al termine del match tra Torino e Atalanta, concluso sul risultato di 0-3 è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista atalantino Lazar Samardzic per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Siamo una squadra forte e vogliamo giocare sempre in avanti per divertirci. Oggi abbiamo fatto bene, il PSG è forte che ha vinto la Champions. Noi potevamo fare meglio e oggi lo abbiamo fatto. Lookman? Ha parlato con noi, è importante per la squadra e guardiamo avanti. Siamo felici che sia tornato".

Ti è mancato solo il gol oggi?

"Per me era importante giocare oggi perché non ho giocato moltissimo. Il gol arriverà, ho fatto una prova importante anche in difesa. Qui tutti vogliono giocare ed essere pronti, oggi lo è stato anche chi è entrato".

Vi aspettavate un Torino così?

"Il Torino ha iniziato bene, è andata male dopo il primo gol ma noi abbiamo fatto bene subito pressando a tutto campo. Loro hanno pressato di più nel secondo tempo ma penso che oggi abbiamo fatto bene tutti noi".

Samardzic: "Oggi volevamo far vedere quello che siamo" — Il centrocampista serbo ha poi rilasciato altre dichiarazioni a Radio Rai:

Un bel successo. Come squadra siete riusciti a fare la partita ideale anche se mancavano tanti giocatori…

“Mi è dispiaciuto per loro, ma tutti devono essere pronti perché queste cose possono succedere”.

C’è anche la tua firma con un assist…

“Sempre bello quando si fa assist o gol. Abbiamo fatto tutti bene oggi, potevamo anche fare più gol ma siamo felici. Sappiamo che siamo una squadra molto forte, oggi volevamo far vedere a tutti quello che siamo”.