Torino-Atalanta 0-3, Vlasic: “Contestazione? Io penso solo allo spogliatoio”

Le parole del trequartista croato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta nel quarto turno di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 21 settembre - 18:01

Al termine della sfida tra Torino e Atalanta, valida per il quarto turno di campionato, il trequartista granata Nikola Vlasic è intervenuto in conferenza stampa per commentare la pesante sconfitta della sua squadra in questa partita casalinga. Di seguito tutte le risposte del numero 10 del Toro alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa allo stadio Olimpico Grande Torino.

C'è tempo per ricostruire, cosa dovete migliorare? "Abbiamo fatto benino fino al primo gol, nei primi 30 minuti eravamo tosti in difesa ma dopo il gol abbiamo perso la testa e subito altri due gol. Oggi è più un discorso mentale che di qualità".

Vi dovete ancora trovare in avanti? "Tutto parte dalla difesa e poi anche si costruisce con noi attaccanti e centrocampisti. Se prendi 3 gol in 8 minuti va male. C'è da lavorare ma sono arrivati giocatori di qualità, ci serve tempo".

Oggi è solo mentale o qualcuno non è al 100% fisicamente?"Lavoriamo ogni giorno e penso che fisicamente stiamo bene. Mi piace vedere una squadra che gioca bene a calcio e non solo che corre".

Ti senti di dire qualcosa ai tifosi?"Io non leggo niente, non so cosa è successo fuori. Io sono al 100% solo per la squadra, penso solo a cosa facciamo negli spogliatoi e penso che sia questo che un calciatore deve fare".

Oggi siete tornati quelli di San Siro, cosa dici ai tuoi compagni?"Difficile parlare in campo dopo un primo tempo così. Abbiamo parlato negli spogliatoi dicendo che dovevamo ritrovare la testa. Abbiamo avuto occasioni per far gol nella ripresa, anche in rigore. Abbiamo fatto meglio ma prendere 3 gol in 8 minuti è difficile".

Sei preoccupato?"No, sono solo 4 partite. Non sono preoccupato, vedo come si allena la squadra ogni giorno. Penso che siamo più forti di cosa abbiamo mostrato oggi".