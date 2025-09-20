Torino-Atalanta, i convocati di Juric: c’è Lookman

Alle ore 17:50 di sabato 20 settembre, l'Atalanta ha rilasciato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione a Torino. Juric ne ha scelti 21, ma non passano inosservate le assenze pesanti di Ederson, Scamacca e De Ketelaere, ancora lontani dalla migliore condizione fisica. Le defezioni in attacco obbligano la squadra a trovare soluzioni alternative e, probabilmente anche per questo motivo, il tecnico ha incluso nella lista Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano sembrava ai margini del progetto dopo le recenti vicende di mercato, ma il suo ritorno a disposizione rappresenta un’arma in più per i nerazzurri. Lookman, infatti, è considerato uno dei fiori all'occhiello della rosa - basti pensare alla tripletta con cui firmò la finale di Europa League nel 2024 - e potrebbe rivelarsi un pericolo concreto per Israel e compagni, offrendo qualità e imprevedibilità a un reparto offensivo in emergenza. Probabile vederlo subentrare a partita in corso, con la Dea che dovrebbe affidarsi inizialmente a Krstovic, Pasalic e Kamaldeen Sulemana.