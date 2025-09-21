14. 27 Ora tocca all'Atalanta
PREPARTITA
Torino-Atalanta, le ultime dai campi: il Toro inizia il riscaldamento
14. 24 Scende in campo il Torino per il riscaldamento, accolto dagli applausi dei tifosi
14.21 In campo per il riscaldamento i portieri di Torino e Atalanta
14.04 La formazione del Torino: panchina per Casadei, Baroni sceglie Ilic. Aboukhlal dal primo minuto
14.02 Comunicato l'undici dell'Atalanta
14.00 Ricognizione terminata, si attende l'inizio del riscaldamento
13.46 I giocatori del Torino in campo per la ricognizione
13.40 Il Torino indosserà il completo full granata, mentre l'Atalanta la maglia bianca away
13.33 Arrivato il pullman del Torino accolto dagli applausi dei tifosi che si erano radunati in via Filadelfia per l'arrivo della squadra
