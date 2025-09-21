Toro News
PREPARTITA

Torino-Atalanta, le ultime dai campi: il Toro inizia il riscaldamento

Seguite con noi su Toro News tutte le novità del prepartita della sfida tra i granata e i bergamaschi grazie ai nostri inviati allo stadio
Matteo Curreri

14. 27 Ora tocca all'Atalanta

14. 24 Scende in campo il Torino per il riscaldamento, accolto dagli applausi dei tifosi

14.21 In campo per il riscaldamento i portieri di Torino e Atalanta

14.04 La formazione del Torino: panchina per Casadei, Baroni sceglie Ilic. Aboukhlal dal primo minuto

14.02 Comunicato l'undici dell'Atalanta

14.00 Ricognizione terminata, si attende l'inizio del riscaldamento

13.46 I giocatori del Torino in campo per la ricognizione

13.40 Il Torino indosserà il completo full granata, mentre l'Atalanta la maglia bianca away

13.33 Arrivato il pullman del Torino accolto dagli applausi dei tifosi che si erano radunati in via Filadelfia per l'arrivo della squadra

Lettori e lettrici di Toro News benvenuti/e alle ultime dai campi di Torino-Atalanta: seguite con noi tutti gli aggiornamenti del prepartita grazie ai nostri inviati allo Stadio Olimpico Grande Torino.

