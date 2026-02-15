Torino-Bologna 0-0 al 45′: i granata non incidono, le occasioni sono rossoblù

Per l'impegno contro i rossoblù, Marco Baroni conferma la retroguardia vista a Firenze con Marianucci, Maripan e Coco a difesa di Paleari. Variano gli esterni con Pedersen a destra e Aboukhlal a sinistra, così come il centrocampo con il ritorno dalla squalifica di Prati e Vlasic: il primo si posiziona nel ruolo di play, il croato invece fa compagnia a Gineitis nel ruolo di mezzala. Davanti si rivede Giovanni Simeone in compagnia di Ché Adams. Per quanto riguarda invece il Bologna, Italiano schiera un 4-2-3-1 con Skorupski in porta; Joao Mario, Lucumì, Vitik e Miranda a comporre il quartetto difensivo; Freuler e Moro in mediana; Bernardeschi, Sohm e Rowe a servizio dell'unica punta Castro.

Il primo tempo: Rowe pericoloso nel finale

In un clima di forte contestazione, con la presenza di gruppi organizzati al primo anello della tribuna rivolti verso il box dove è seduto il presidente Cairo - che si aggiungono all'assenza della Curva Maratona - i primi minuti del match sono caratterizzati da una fase di studio. Il Bologna offre maggiori spunti e sembra essere in controllo delle iniziative. Al 10' la prima distesa granata con un fitto scambio a centrocampo, prima di un cambio gioco di Vlasic all'indirizzo di Aboukhlal. Il cross del marocchino diventa però facile presa per Skorupski. Il Toro prende maggiore coraggio e comincia a palleggiare con costanza nella metà campo avversaria coperta interamente dalla formazione bolognese. Ma nello scorrere dei minuti è ancora il Bologna a farsi vivo. Al 20' Maripan è costretto a stendere Rowe e a figurare per primo sul taccuino di Fourneau. Dal calcio di punizione si sviluppa uno schema che conduce al cross di Miranda per il colpo di testa di Castro. Al 24', sul cambio di fronte, Prati lancia Pedersen, ma il controllo errato del norvegese conclude l'azione in un nulla di fatto. Un minuto più tardi ci prova Simeone, ma il suo tiro viene murato in angolo. Da corner, si innesca una ripartenza palla al piede di Bernardeschi, frenato da tre gara: la sua conclusione è debole e viene bloccata da Paleari. Dopo una fase centrale di prima frazione sterile sul piano delle emozioni, Bernardeschi al 40' si accentra da destra per cercare la conclusione. Il suo tiro è preciso e pericoloso ma Paleari è ancora attento. Un minuto dopo ancora Bologna: Castro scarica il pallone a Rowe, ma l'ex Marsiglia, da buona posizione, calcia fuori. E' ancora Rowe poi al 45' a cercare la conclusione a giro verso il secondo palo: palla che esce di un soffio. Dopo un minuto di recupero Fourneanu rimanda le squadre negli spogliatoi.