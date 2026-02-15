Torino-Bologna, dalla Maratona vuota ai cori in tribuna: la contestazione si fa sentire

Era attesa in vista della gara con il Bologna una replica di quanto avvenuto nell'ultimo match casalingo disputato due settimane fa con il Lecce. La Maratona vuota, come da invito da parte dei gruppi organizzati granata. Anche oggi, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il clima è spettrale: la curva, se non per qualche sporadica presenza, è rimasta vuota e anche il settore ospiti, con il divieto ai residenti a Bologna e provincia di prendere parte alla trasferta torinese, mostra soltanto i seggiolini. Ma rispetto al precedente impegno tra le mura amiche, si è avvertita una rumorosa differenza. Un numero cospicuo di ultrà granata occupa infatti il primo anello della tribuna e nei primi venti minuti dell'incontro ha fatto sentire la propria presenza rivolgendosi al box in cui, solitamente, il presidente del Torino Urbano Cairo osserva le gare della sua squadra. Gli appelli a vendere la società non sono mancati. I cori si sono elevati con grande veemenza, accompagnati anche dagli applausi di apprezzamento da parte di diversi paganti della tribuna. Questa dunque una prima iniziativa del tifo organizzato oltre a quella di seguire la squadra soltanto nelle gare in trasferta.