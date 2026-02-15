Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Bologna, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Marco Baroni schiera il solito 3-5-2 con Paleari in porta, in difesa confermato il terzetto Marianucci, Maripan, Coco. Sugli esterni Pedersen e a sinistra torna dal primo minuto Aboukhlal. A centrocampo Prati vince il ballottaggio con Ilkhan, Vlasic torna dalla squalifica con Gineitis. Davanti si rivede la coppia Simeone-Adams. Vincenzo Italiano risponde con un 4-2-3-1. Skorupski in porta; Joao Mario, Lucumì, Vitik e Miranda a comporre il quartetto difensivo; Freuler e Moro in mediana; Bernardeschi, Sohm e Rowe a servizio dell'unica punta Castro.
Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: Simeone torna dal 1′, Ilkhan resta fuori
Le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Vincenzo Italiano, per il match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A
Torino-Bologna, le formazioni ufficiali—
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Kulenovic, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano
