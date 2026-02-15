Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: Simeone torna dal 1′, Ilkhan resta fuori

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Bologna, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Marco Baroni schiera il solito 3-5-2 con Paleari in porta, in difesa confermato il terzetto Marianucci, Maripan, Coco. Sugli esterni Pedersen e a sinistra torna dal primo minuto Aboukhlal. A centrocampo Prati vince il ballottaggio con Ilkhan, Vlasic torna dalla squalifica con Gineitis. Davanti si rivede la coppia Simeone-Adams. Vincenzo Italiano risponde con un 4-2-3-1. Skorupski in porta; Joao Mario, Lucumì, Vitik e Miranda a comporre il quartetto difensivo; Freuler e Moro in mediana; Bernardeschi, Sohm e Rowe a servizio dell'unica punta Castro.