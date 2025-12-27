Torino-Cagliari 1-1 al 45′: Prati risponde al vantaggio di Vlasic

Il primo tempo: subito caos rigore e VAR a inizio partita, la sblocca Vlasic

L'avvio di gara del Toro è offensivo con un buon predominio del campo e nei primi 7 minuti c'è spazio per delle avanzate dei granata ma senza tiri in porta. Il fatto di spingersi in avanti con molti uomini lascia però delle prateria alle spalle della difesa e all'ottavo minuto c'è un grosso pericolo con Idrissi che scappa alle spalle di Pedersen e viene abbattuto da Paleari. Dopo un lunghissimo controllo VAR l'arbitro Doveri non assegna il rigore al Cagliari e fa riprendere normalmente il gioco. Da quel momento la partita sale di ritmi e nella prima metà del primo tempo ci sono intensità e contrasti a tutto campo, ma pure tanta confusione. Al 23' Gaetano parte in campo aperto e crea un po' di apprensione nella difesa granata, arriva poi al tiro e Paleari riesce a parare in due tempi. Il Torino sblocca il match al 27' con il gol di Vlasic che nasce da un pallone recuperato da Tameze a centrocampo, poi è molto bravo Gineitis a imbucare per Simeone che si presenta davanti a Caprile e calcia ma il portiere rossoblù respinge sui piede di Adams, lo scozzese serve Vlasic che si stava inserendo alle sue spalle e il numero 10 trova il gol con un tiro sotto la traversa nella porta rimasta priva del portiere ma con più difensori sulla linea: ed è 1-0 Toro. Anche dopo lo svantaggio il Cagliari continua a puntare molto sui contropiedi per cercare di far male ai granata e arriva al tiro due volte ma la porta di Paleari viene sempre difesa bene dagli uomini di Baroni. Al 36' è ancora Gineitis a condurre un rapido contropiede che porta il Torino alla conclusione ma la difesa rossoblù si salva anche con l'uscita giusta di Caprile. I contropiedi molto veloci della formazione sarda non cessano fino all'intervallo e arrivano più volte in attacco, costringendo la difesa del Toro a concedere un calcio d'angolo. E proprio da un corner arriva il pareggio cagliaritano al 1-1 con Prati che viene perso dalla marcatura di Tameze e Lazaro e sul secondo palo insacca il pallone crossato da Gaetano. Il primo tempo Torino-Cagliari si conclude così sull'1-1.