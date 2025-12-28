Torino-Cagliari 1-2, l’analisi dei gol: marcatura assente e dribbling troppo facile

Il 2025 termina in modo molto amaro per il Torino che perde 1-2 in casa contro il Cagliari e manca nuovamente l'occasione di poter raccogliere tre vittorie di fila in questo campionato. La squadra di Baroni aveva anche iniziato con il piede giusto il match, passando in vantaggio contro i sardi nel corso del primo tempo grazie alla rete di Vlasic. Poi però arriva la doccia fredda subito prima dell'intervallo e il punto del pareggio su calcio d'angolo per merito di Prati che fa esultare i tifosi del Cagliari. Nella ripresa si completa la rimonta dei rossoblù grazie alla marcatura di Kilicsoy che ha dribblato in maniera netta mezza difesa granata. Di seguito l'analisi delle azioni che hanno portato ai tre gol segnati in questo Torino-Cagliari del 17° turno di Serie A.