Torino, chi gioca contro il Bologna? Una certezza in difesa, un dubbio in attacco…

Il momento incredibile che sta vivendo il Torino passa da alcuni cambiamenti e da alcuni elementi di continuità, soprattutto a livello tattico. Così Baroni ha sperimentato il 3-5-2, che sta portando ottimi frutti e che rimane il modulo selezionato dal tecnico granata per cercare di prolungare questa striscia positiva di risultati. Nell'incontro infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre, dove al Dall'Ara i ragazzi granata saranno attesi dal Bologna di Italiano, Baroni potrà fare qualche variazione nella formazione, anche considerata la vicinanza della gara contro i felsinei a quella contro il Genoa e la successiva contro il Pisa. Cambiamenti e continuità, in questo senso, sono punti opposti ma protagonisti anche della nona giornata di Serie A: il Toro è chiamato a dare seguito ai 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite.