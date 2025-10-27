tor partite Torino, chi gioca contro il Bologna? Una certezza in difesa, un dubbio in attacco…

Il tema

Torino, chi gioca contro il Bologna? Una certezza in difesa, un dubbio in attacco…

Le incognite di formazione davanti a Baroni in vista del turno infrasettimanale tra granata e felsinei
Davide Bonsignore Redattore 

Torino, chi gioca contro il Bologna? Una certezza in difesa, un dubbio in attacco…- immagine 2

Il momento incredibile che sta vivendo il Torino passa da alcuni cambiamenti e da alcuni elementi di continuità, soprattutto a livello tattico. Così Baroni ha sperimentato il 3-5-2, che sta portando ottimi frutti e che rimane il modulo selezionato dal tecnico granata per cercare di prolungare questa striscia positiva di risultati. Nell'incontro infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre, dove al Dall'Ara i ragazzi granata saranno attesi dal Bologna di Italiano, Baroni potrà fare qualche variazione nella formazione, anche considerata la vicinanza della gara contro i felsinei a quella contro il Genoa e la successiva contro il Pisa. Cambiamenti e continuità, in questo senso, sono punti opposti ma protagonisti anche della nona giornata di Serie A: il Toro è chiamato a dare seguito ai 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA