Torino, chi gioca contro il Modena? Dubbio in attacco tra Simeone e Adams

Parte ufficialmente la stagione del Torino con mister Marco Baroni che lunedì 18 agosto alle ore 21:15 esordirà come allenatore granata in un match ufficiale allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il tecnico del Toro ci sarà quindi modo di debuttare di fronte al suo nuovo pubblico nello stadio di casa e lo farà nella gara di Coppa Italia contro il Modena. Baroni sta approfittando di questi ultimi allenamenti che lo separano dalla serata di lunedì per togliersi ogni dubbio di formazione e fare quindi le migliori scelte possibili sull'undici da mandare in campo affinché non ci siano sorprese e il Torino possa superare il turno battendo il Modena. Di seguito tutte le possibili scelte e i ballottaggi che restano ancora, reparto per reparto, in vista di questa partita dei trentaduesimi di Coppa Italia 2025/26.