Torino, chi gioca contro la Juve? Baroni ritrova un fulmine: rinuncia all’altro?

Non si parla certo di una partita qualunque: sabato 8 novembre alle 18 c'è il derby della Mole. Da una parte i padroni dell'Allianz Stadium, la Juventus si presenta forte del cambio allenatore ma i bianconeri di Spalletti sono anche reduci da una prestazione rivedibile in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Dall'altra il Torino di Baroni è imbattuto da cinque giornate, è vero, ma contro il Pisa poteva fare di più e nel derby non avrà neanche il proprio tecnico in panchina, squalificato dopo la dubbia espulsione rimediata contro i toscani. Così i granata dovranno trovare una prestazione solida sia a livello caratteriale che a livello di organico in campo: il Toro potrà schierare la formazione in grado di garantire quante più certezze possibili. Vediamo insieme quali sono i dubbi di Marco Baroni.