Al termine della sfida tra Torino e Como, sono intervenuti due dei marcatori della squadra ospite ai microfoni di Sky Sport. Si tratta di Jayden Addai e Nico Paz. Queste le dichiarazioni dei due giocatori offensivi della formazione lariana.
Torino-Como 1-5, Addai e Nico Paz cauti: “Europa? Una cosa alla volta…”
Le dichiarazioni dei protagonisti dopo la sfida tra Torino e Como valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A
Possiamo parlare di Europa per il Como?“Non voglio parlare di questo. Pensiamo ad una partita alla volta e vediamo a fine stagione in che posizione saremo”. Dedichi i due gol a qualcuno? “Io credo in Dio e so che mi aiuta, penso a migliorarmi, sono molto contento”.
Si unisce alla festa Nico Paz, anche lui però non si abbandona a proclami: “Vogliamo pensare ad una partita alla volta, cercheremo di arrivare più in alto possibile. Sarebbe bello giocare in Europa, ma pensiamo ad una partita alla volta”.
