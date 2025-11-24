Torino-Como 1-5, Fabregas: “Fatto ciò su cui abbiamo lavorato, che bello”

1 di 2

CONFERENZA

TURIN, ITALY - NOVEMBER 24: Cesc Fabregas, Head Coach of Como 1907, celebrates to the fans following victory in the Serie A match between Torino FC and Como 1907 at Stadio Olimpico di Torino on November 24, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine della sfida tra Torino e Como, il tecnico biancoblù Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della formazione lariana dopo il netto successo per 1-5 sul campo del Toro: “Sono molto contento. Abbiamo visto una squadra con energia, che pressa, che entra in area con tanti giocatori. Sono felice, ma spero sia solo l’inizio”.

L’abbraccio finale sotto i vostri tifosi è una bella immagine…“Devo fare i complimenti ai nostri tifosi. Hanno capito molto bene quello che noi vogliamo fare qui. Hanno molta pazienza, ci stanno aiutando tantissimo. Davanti alla gente di Como posso solo “quitarme el sombrero”. Più siamo una famiglia, più bella sarà la strada. Siamo consapevoli di essere dentro un processo con tanti ragazzini; grazie mille ai comaschi, che sono molto importanti per noi”.

Nel secondo tempo avete trovato spazi; nel primo non ce n’erano, ma avete comunque avuto maturità. Tutte le squadre italiane quando affrontano il Como cambiano il proprio modo di giocare per affrontarvi, è un motivo di orgoglio? “Non lo so, non mi piace parlare molto di questo. Quello che so, è che nelle ultime due settimane abbiamo lavorato bene per affrontare un blocco basso con pochi spazi; se tu guardi i gol fatti, sono cose che abbiamo provato in settimana. E questa è la cosa più bella per un allenatore. Tutti i gol fatti di oggi vengono dal lavoro di tutti i giorni ed è un piacere enorme vedere ragazzi che capiscono tutto quello che provano, che fanno domande, che cercano di migliorare. È veramente molto soddisfacente. Ma dobbiamo rimanere umili e coi piedi per terra; abbiamo subito un’altra partita venerdì”.

Gli esterni offensivi sono la vostra arma in più, a inizio stagione giocavate con Vojvoda alto, ora impiegate giocatori offensivi…“Sì, ma a inizio stagione abbiamo avuto anche molti infortuni in quel reparto. Sono molto contento, perché tutti possono fare bene. Oggi Baturina è entrato come esterno sinistro e ha fatto gol; Posch meritava una chance perché si sta allenando bene. Sono tutti coinvolti nel programma e nella nostra cultura del lavoro. Dobbiamo capire che ci saranno partite così, ma magari altre volte facciamo fatica. La squadra non è fatta e finita al cento per cento, ci sono ancora tante cose da migliorare, dobbiamo capirlo bene e continuare a lavorare”.