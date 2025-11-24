Il Torino sprofonda con un netto 1-5 in casa contro il Como. A segno per i granata il solo Vlasic che ha trasformato un calcio di rigore mentre tra gli ospiti hanno trovato la rete Addai (due volte), Ramon, Nico Paz e Baturina. Dal punto di vista disciplinare c'è stata una sola ammonizione che è stata data a Smolcic, difensore del Como, per un fallo nel primo tempo.
postpartita
Torino-Como 1-5, il tabellino: un solo ammonito in tutta la partita
Il resoconto con tutti gli eventi della sfida tra i granata di Baroni e i lariani di Fabregas valida per la 12^ giornata di Serie A
IL TABELLINO DI TORINO-COMO 1-5:
Ammoniti: 21' Smolcic (C)
Marcatori: 43' Vlasic (T), 36', 52' Addai (C), 71' Ramon (C), 76' Nico Paz (C), 86' Baturina (C)
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen (61' Nkounkou), Casadei (66' Anjorin), Asllani, Vlasic (78' Gineitis), Lazaro; Ngonge (66' Aboukhlal), Zapata (78' Nije s.v). Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (58' Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone (84' Baturina), Da Cunha; Addai, Nico Paz (84' Posch), Rodriguez (75' Kempf); Morata (75' Douvikas) Allenatore: Fabregas.
