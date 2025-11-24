Torino-Como 1-5, il tabellino: un solo ammonito in tutta la partita

Il Torino sprofonda con un netto 1-5 in casa contro il Como. A segno per i granata il solo Vlasic che ha trasformato un calcio di rigore mentre tra gli ospiti hanno trovato la rete Addai (due volte), Ramon, Nico Paz e Baturina. Dal punto di vista disciplinare c'è stata una sola ammonizione che è stata data a Smolcic, difensore del Como, per un fallo nel primo tempo.