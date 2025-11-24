Torino-Como 1-5, Ramon: “Grande vittoria, ci piace un gioco così offensivo”

Al termine della sfida tra Torino e Como, il centrocampista granata Jacobo Ramon è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni dopo la larga vittoria ottenuta oggi sul campo del Toro nel 12° turno di Serie A: "Sono molto contento per la vittoria della mia squadra. Il gol è merito di Perrone che mi ha messo una bella palla, oggi abbiamo fatto un gran lavoro di squadra per una grande vittoria. Fabregas ci chiede un gioco molto offensivo, facciamo tanto pressing. Questo però è il risultato con tanti gol. Facciamo un lavoro offensivo ma anche con tanta attenzione in difesa".