Sono 22.188 gli spettatori accorsi quest'oggi - lunedì 24 novembre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match della dodicesima giornata di Serie A tra Torino e Como. Un dato che conferma un'affluenza di pubblico ancora positiva, come successo già contro Pisa e Genoa.
Torino-Como, l’affluenza allo stadio: toccata quota 22 mila spettatori
Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con il Como
