Torino-Como, l’affluenza allo stadio: toccata quota 22 mila spettatori

Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con il Como
Matteo Curreri

Sono 22.188 gli spettatori accorsi quest'oggi - lunedì 24 novembre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match della dodicesima giornata di Serie A tra Torino e Como. Un dato che conferma un'affluenza di pubblico ancora positiva, come successo già contro Pisa e Genoa.

