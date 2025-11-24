La dodicesima giornata di Serie A mette a confronto il Torino di Marco Baroni e il Como di Cesc Fabregas. Di fronte al pubblico del Grande Torino, l'allenatore granata passa al 3-4-1-2 e schiera Paleari in porta; Tameze, Maripan e Masina compongono il terzetto difensivo. A centrocampo, gli esterni Pedersen e Lazaro, Casadei e Asllani in mediana. Vlasic, dietro le punte Ngonge e Zapata. Assente dai convocati Ché Adams per via di una gastroenterite. Il Como si schiera invece con un 4-2-3-1: Addai, Nico Paz e Rodriguez dietro l'unica punta Morata.
Torino-Como, le formazioni ufficiali: Baroni lancia Zapata dal primo minuto
Le scelte di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Cesc Fabregas, per la gara della dodicesima giornata di Serie A
Torino-Como, le formazioni ufficiali—
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro; Vlasic, Ngonge, Zapata. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Dembele, Coco, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Njie. Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.
