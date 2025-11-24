Torino-Como, le formazioni ufficiali: Baroni lancia Zapata dal primo minuto

La dodicesima giornata di Serie A mette a confronto il Torino di Marco Baroni e il Como di Cesc Fabregas. Di fronte al pubblico del Grande Torino, l'allenatore granata passa al 3-4-1-2 e schiera Paleari in porta; Tameze, Maripan e Masina compongono il terzetto difensivo. A centrocampo, gli esterni Pedersen e Lazaro, Casadei e Asllani in mediana. Vlasic, dietro le punte Ngonge e Zapata. Assente dai convocati Ché Adams per via di una gastroenterite. Il Como si schiera invece con un 4-2-3-1: Addai, Nico Paz e Rodriguez dietro l'unica punta Morata.