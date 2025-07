Torino, conosciamo l’Ingolstadt: squadra offensiva e allenata da una donna

La prima amichevole del Torino di Marco Baroni si svolgerà nel ritiro estivo di Prato allo Stelvio con una formazione tedesca, l'Ingolstadt. Si tratta di un'avversaria che milita in 3.Liga, ovvero la terza divisione calcistica in Germania cioè il campionato corrispondente alla nostra Serie C. La rosa dei bavaresi non è composta da giocatori molto affermati o conosciuti in Italia ma che ha saputo mettersi in mostra nell'ultima stagione per l'alto numero di gol sia realizzati che incassati. I tifosi dell'Ingolstadt sono però reduci da annate di delusioni e hanno visto scendere parecchio il loro club, ora ad allenarli c'è una donna e il suo nome è Sabrina Wittmann .

La discesa dell'Ingolstadt negli ultimi anni: dalla Bundesliga alla terza divisione

Gli amanti del calcio europeo - e in particolare di quello tedesco - ricorderanno che l'Ingolstadt appena 8 anni fa era una delle squadre iscritte al torneo di Bundesliga e giocava quindi nel medesimo campionato di alcuni grandi club come Bayern Monaco, Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen. Tuttavia, dopo la retrocessione in seconda divisione nella stagione 2016/17, la squadra non è più riuscita a tornare su quei livelli e anzi, i tifosi bavaresi hanno dovuto sopportare altre due retrocessioni in questo lasso di tempo. Dopo due campionati in seconda divisione, l'Ingolstadt nel 2018/19 è infatti sceso anche in 3.Liga (la nostra Serie C); poi nel 2020/21 c'è stato un bel successo per tutto il club con il ritorno in seconda divisione (la nostra Serie B) salvo ritornare immediatamente in terza divisione dodici mesi più tardi. Da allora l'Ingolstadt, per rammarico dei suoi tifosi sempre fedeli, ha raccolto tre modesti campionati a metà classifica in 3.Liga senza riuscire a vivere emozioni intense o lotte per i primi posti per sperare di tornare in categorie superiori. La speranza della tifoseria ora è quella di poter tornare ad alti livelli in questa stagione, con la preparazione che partirà proprio dall'amichevole col Toro.