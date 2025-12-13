Torino-Cremonese 1-0 al 45′: Vlasic segna ancora e manda avanti i granata

Serviva una reazione per il Torino dopo quanto visto da dopo la sosta e questo primo tempo non ha accontentato del tutto chi, soprattutto dopo le parole di Petrachi che invitavano a un maggiore coraggio, si aspettava un Toro più smaliziato e presente sul terreno di gioco. Diversi gli errori tecnici dei granata, con la Cremonese che per lunghi tratti è sembrata più reattiva. Ma intorno al 20' in poi il Toro ha trovato i presupposti per fare male alla squadra di Nicola ed ecco il gol di Vlasic al 27' a sfruttare l'ottimo lavoro spalle alla porta di Zapata che decide una prima frazione chiusa in crescendo dai granata che man mano sono riusciti a conquistarsi sempre più porzioni di campo.

Baroni per la gara contro la Cremonese mantiene il 3-5-2 ma cambia innanzitutto in porta con il ritorno tra i pali di Alberto Paleari. In difesa, rientro per Ardian Ismajli, dopo aver saltato tutte e tre le gare post sosta per le nazionali, in compagnia di Maripan e Coco. In mediana si rivede a sorpresa Gvidas Gineitis insieme a Asllani vertice basso e Vlasic. Sugli esterni Pedersen e Lazaro, davanti confermato il duo Adams-Zapata. Per quanto riguarda la Cremonese, Nicola schiera Terracciano, Baschirotto e Bianchetti davanti ad Audero; Payero, Bondo e Vandeputte a centrocampo; Barbieri e Pezzella sugli esterni. In attacco Bonazzoli prevale nel ballottaggio su Sanabria e gioca in coppia con Jamie Vardy.

Il primo tempo: inizio di marca Cremonese, poi granata in crescendo

Prima fase di gioco abbastanza spezzettata, le due squadre sono schierate a specchio e occupano sapientemente le proprie metà campo. Diversi errori tecnici dei granata minano sulla costruzione di presupposti offensivi. La Cremonese appare più reattiva e arrivando alla doppia cifra di minutaggio comincia a palleggiare con continuità nel fortino avversario. A sinistra, Pezzella al 13' riesce a sfondare e a offrire un cross al centro, chiuso in corner. Dalla bandierina, un minuto più tardi il primo brivido per i granata con Ceccherini che è libero di staccare di testa con Paleari a bloccare. Segnali di un Toro in apprensione, che dopo qualche secondo deve rincorrere una ripartenza condotta da Bonazzoli e Vardy: nessun pericolo, ma è poi Asllani a sbagliare un passaggio elementare e ridare il possesso agli ospiti. Chi si aspettava una reazione granata dopo i tre passi falsi consecutivi, non sta venendo accontentato. Intorno al 20' cresce però l'inerzia granata. Asllani si inventa un lancio a scavalcare la difesa all'indirizzo di Adams; lo scozzese controlla e lascia partire il sinistro che porta Audero al tuffo e alla deviazione in corner. Il Toro alza il proprio baricentro per pressare sulla costruzione della squadra di Nicola. Al 23', su un recupero alto di Gineitis, si creano i presupposti per Asllani per una conclusione dalla lunga distanza: il suo mancino termina però sopra la traversa. Entra allora in partita Duvan Zapata che sfrutta il suo strapotere fisico per penetrare da sinistra in area di rigore e guadagnarsi un corner. Un leziosismo di Gineitis, che cercava un compagno col tacco fa sfumare una potenziale occasione da rete, poi è lo stesso lituano al 27' a offrire un cross col mancino che Zapata controlla spalle alla porta per poi liberarsi della pressione di due difensori e offrire a Vlasic la possibilità di concludere in rete. Così avviene, con il croato che bissa il gol di lunedì scorso contro il Milan. La rete però non fa demordere la Cremonese, che due minuti più tardi si ripresenta dalle parti di Paleari. Barbieri sventaglia un cross da destra, Pezzella fa sponda al centro per Bonazzoli che controlla e si cimenta in una rovesciata: Paleari è reattivo. Qualche secondo dopo è poi lo stesso Toro a complicarsi la vita con Lazaro che appoggia maldestramente dietro all'estremo difensore granata. Vardy coglie la traiettoria, supera Paleari, ma si porta il pallone sul fondo. Nell'ultimo tratto di primo tempo sono i granata ad assumere il controllo delle iniziative, costringendo la Cremonese ad indietreggiare. Una serie di cross non sfruttati sottolineano un finale di primo tempo in crescendo. Al 36' Gineitis in progressione costringe al fallo Barbieri, il primo a finire sul taccuino di Marinelli. Tre minuti più tardi, la nuova iniziativa del Toro sempre con Gineitis che offre un cross, Maripan svirgola il pallone al momento del tap-in. Dopo due minuti di recupero, Marinelli rimanda il discorso alla seconda frazione.