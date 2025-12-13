Torino-Cremonese 1-0, il tabellino: un solo granata ammonito al 99′

Il tabellino della gara tra granata e grigiorossi

Vittoria di misura per il Torino a cui basta il gol di Vlasic, aiutato da Zapata, per sconfiggere gli uomini di Nicola. 1-0 che serve tantissimo ai granata, non soltanto per migliorare il momento delicato, ma anche ai fini della classifica. Solo tre ammonizioni in tutto il match, due delle quali nei minuti di recupero. Il direttore di gara Livio Marinelli ha estratto il giallo per Barbieri nel primo tempo e successivamente, nell'extra time della ripresa, per Payero e Pedersen, unico ammonito tra i granata.