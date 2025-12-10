Torino-Cremonese, i precedenti con Marinelli: granata sempre imbattuti

In vista della quindicesima giornata di Serie A, l’AIA ha reso noti i direttori di gara designati per ogni partita. Ad arbitrare Torino-Cremonese, in programma sabato alle ore 15, sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Il fischietto laziale ha diretto 66 partite in Serie A, tre delle quali nell’ultima stagione: Lecce-Milan 0-2, Inter-Sassuolo 2-1 e Milan-Fiorentina 2-1. In quest’ultima gara, datata 19 ottobre scorso, aveva fatto discutere la decisione di concedere un calcio di rigore per un fallo di Parisi su Gimenez, con il messicano rossonero protagonista di una reazione considerata eccessiva. Il designatore Rocchi assolse il direttore di gara, ritenendo corretto il fischio: Parisi aveva infatti commesso fallo, allargando volontariamente il braccio. Per Marinelli sarà dunque un ritorno in Serie A dopo quasi due mesi dall’ultima direzione nella massima serie (tre le presenze in Serie B finora), che avverrà proprio con il Torino. E i granata, nei confronti con Marinelli, possono certamente sorridere.

Marinelli: 4 vittorie e 2 pari per i granata

In sei occasioni Livio Marinelli ha diretto gare che hanno coinvolto il Toro, tutte concluse senza alcuna sconfitta per i granata: il bilancio parla di 4 vittorie e 2 pareggi. La prima risale al 10 gennaio 2021, con il netto 4-0 sulla Fiorentina. Successi replicati anche in due partite della stagione 2023-2024, entrambe di misura: Torino-Empoli 1-0 e Verona-Torino 1-2. Nella scorsa stagione, la 2024-2025, il rapporto con Marinelli è stato meno brillante ma comunque positivo. L’arbitro della sezione di Tivoli ha diretto un’altra vittoria al Bentegodi per 2-3, alla quale sono seguiti due pareggi consecutivi: Genoa-Torino 0-0 e Fiorentina-Torino 1-1. In quest’ultimo precedente al Franchi, Marinelli estrasse un cartellino rosso ad Alì Dembele per doppia ammonizione: entrambe le decisioni furono corrette. Si tratta dell’unica espulsione inflitta dall’arbitro ai granata. Ben più equilibrati i precedenti con la Cremonese, che Marinelli ha diretto soltanto due volte in Serie A: in totale, 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.