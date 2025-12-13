Torino-Cremonese, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 18 mila tifosi

Sono 18.297 gli spettatori accorsi quest'oggi - domenica 13 dicembre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match della dodicesima giornata di Serie A tra Torino e Como. Il dato è di poco superiore a quello fatto registrare in Torino-Atalanta, quando, però, era chiuso il settore ospiti.