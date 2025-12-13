Torino-Cremonese, l’affluenza allo stadio: presenti oltre 18 mila tifosi

Toro News
Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con la Cremonese
Matteo Curreri

Sono 18.297 gli spettatori accorsi quest'oggi - domenica 13 dicembre 2025 - allo Stadio Olimpico-Grande Torino ad assistere al match della dodicesima giornata di Serie A tra Torino e Como. Il dato è di poco superiore a quello fatto registrare in Torino-Atalanta, quando, però, era chiuso il settore ospiti.

