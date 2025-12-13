Tre sconfitte consecutive, condite da dieci gol incassati tra Como, Lecce e Milan. Inutile ribadire quanto sia fondamentale per il Torino rimettersi in carreggiata già dall'appuntamento odierno contro la Cremonese. Contro Nicola, Baroni cambia ancora la guida della porta: non c'è Israel ma Paleari. Ismajli torna nel terzetto, mentre sulla corsia sinistra Lazaro vince ancora il ballottaggio. Sorprese a centrocampo: non Casadei, non Anjorin, ma Gineitis titolare. In attacco, confermata la coppia Adams-Zapata.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Baroni cambia ancora in porta
Le scelte ufficiali per i due schieramenti che scenderanno in campo dal primo minuto della sfida tra granata e grigiorossi
Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali—
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata. A disposizione: Popa, Israel, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Simeone, Dembélé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Tameze, Njie. Allenatore: Marco Baroni.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payeto, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Zerbin, Floriani, Valoti, Lordkipanidze, Sanabria, Johnsen, Vazquez, Moumbagna. Allenatore: Davide Nicola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA