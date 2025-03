Torino-Empoli 1-0: sotto la pioggia è un lampo di Vlasic a lanciare i granata

Il commento alla fine della partita tra i granata di Paolo Vanoli e gli azzurri di Roberto D'Aversa

15 marzo 2025

Il Torino riesce ad imporsi contro l'Empoli grazie ad una giocata di uno dei calciatori con miglior tasso tecnico della rosa. Nikola Vlasic al minuto 71 decide la gara: si libera bene di Marianucci e poi calcia in porta con il destro. Nel finale i granata tengono bene e non soffrono troppo il forcing dell'Empoli. La prestazione dei granata non è stata brillantissima sotto il profilo del gioco, nel primo tempo era stato l'Empoli a farsi preferire, ma alla lunga la solidità e la maggior qualità della squadra di Vanoli sono emerse.

Torino-Empoli, le scelte: Vanoli cambia modulo — Vanoli cambia il modulo: dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1 per sostituire Lazaro. Al centro dell'attacco c'è lo scozzese Che Adams. Ma sono a centrocampo le novità maggiori. In mediana ci sono Ricci e Casadei, freschi di convocazione in Nazionale, con la novità Gineitis. I terzini sono Biraghi a sinistra e Walukiewicz a destra, riconfermati al posto di Sosa e Pedersen. Sulla trequarti ci sono i soliti Vlasic ed Elmas.

Torino-Empoli, il primo tempo: granata in difficoltà — Dopo il minuto di silenzio in memoria del compianto Riccardo Agabio, comincia la gara. Al 3' minuto momento di difficoltà per Gineitis: il lituano prende una pallonata in faccia e necessita dell'intervento dei medici, ma poco dopo rientra in campo senza problemi. I granata patiscono nei primi minuti di gioco. Al 7' in occasione di un retropassaggio molto rischioso di Maripan, Vanja è costretto ad uscire fin fuori la sua area. All'11' primo tiro dei granata verso la porta di Silvestri, che non si fa trovare impreparato. Tre minuti dopo nuova occasione per i granata: è il turno di Biraghi, che, imbeccato da Elmas, va al tiro. La conclusione termina fuori. Risponde l'Empoli al 15': va di testa Sambia, ma il suo tiro è deviato e diventa facilmente preda di Vanja. Al 20' ci prova Gyasi: gli azzurri costruiscono verticalmente ed arrivano in porta, ma Milinkovic respinge. Vlasic al 25' va alla conclusione: tiro deviato e calcio d'angolo. Il Torino nei minuti successivi rimane in avanti. Sul cross di Biraghi al 27' è Coco a dare l'illusione del gol con un tiro che finisce sull'esterno della rete. Al 31' Adams conquista una punizione dal limite mettendo in difficoltà Ismajli. Gineitis calcia, però, altissimo. Sambia conclude al 36': da ottima posizione, dopo il cross di Pezzella, non riesce a tirare verso la porta. L'Empoli si fa rivedere in avanti dopo un momento di difficoltà. Al 42' Adams tenta il tiro dopo un passaggio di Gineitis. Lo scozzese viene fermato da Silvestri, ma il lituano era in fuorigioco: gioco fermo. Un minuto dopo Gineitis colpisce di testa dal centro dell'area dopo un cross di Biraghi, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. L'Empoli finisce in avanti il primo tempo: nuovo cross pericoloso, ma era fallo su Vanja.

Torino-Empoli, secondo tempo: i granata trovano il vantaggio — Il Torino comincia subito il secondo tempo con un nuovo cambio di modulo. Entra Masina per Walukiewicz: si passa dal 4-3-2-1 al 3-4-2-1 con Gineitis esterno a destra a tutta fascia. Al 48' è proprio il lituano a prendere la prima ammonizione della gara: stende Pezzella La prima occasione per i granata è al 56': Elmas tenta il tiro, ma Ismajli mura. Tre minuti dopo è Masina ad andare molto vicino al vantaggio: dopo un angolo l'ex Bologna riesce ad issarsi bene e a colpire di testa. Il suo pallone termina sopra la porta difesa da Silvestri. Al 60' occasione Empoli con Kouamé: il suo tiro termina alto. Un minuto dopo la risposta granata con Gineitis: il suo mancina finisce a lato. Al 62': Lazaro prende il posto di Gineitis. Nuovo cambio di modulo per i piemontesi: si torna al 4-2-3-1. Coco va a fare il terzino destro e Lazaro l'esterno d'attacco. Cambio anche per gli azzurri al minuto 66: Colombo prende il posto di Esposito. Al 70' Gyasi grazia il Torino: calcia altissimo dopo un ottimo contropiede. E' questa la sliding door del match, gol mangiato e gol subito per l'Empoli. Il Toro va in vantaggio un minuto dopo: in seguito ad un rinvio lungo di Vanja, Vlasic di grinta e cattiveria agonistica vince un duello con Marianucci e tira con il destro. La sua conclusione termina a sinistra di Silvestri: 1-0 per i granata. Cambio nell'Empoli al 76': dentro Kovalenko per Sambia. All'80' il Torino va sul 2-0 ma è tutto fermo per un fuorigioco. Biraghi calcia magistralmente una punizione, Silvestri respinge e Masina, in posizione di off-side, mette in rete. Subito dopo il controllo del VAR, è il momento di Karamoh: il francese entra al posto di Elmas. Cambio offensivo nell'Empoli all'86': dentro Konate per Henderson. Il Torino risponde 5 minuti più tardi con Tameze al posto di Vlasic, meritevole di una standing ovation da parte di tutto lo stadio. L'Empoli tenta il forcing nel finale, ma oramai è tardi: i granata si chiudono bene e portano a casa i tre punti. L'ultima occasione è di Konate, ma Vanja blocca la sua conclusione. I granata salgono a quota 38 punti. Ora la sosta Nazionali di marzo: Vanoli potrà viverla con serenità.