Torino-Fiorentina 0-0, Asllani: “Non vedevo l’ora di giocare qua, si può far bene”

Le dichiarazioni dei protagonisti dopo la sfida tra granata e viola valida per la seconda giornata di campionato

Federico De Milano Caporedattore 31 agosto - 21:15

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il centrocampista granata Kristjan Asllani ha rilasciato un commento sulla partita ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non vedevo l’ora di entrare in campo con questa maglia, l’allenatore e la società mi hanno voluto. Cercherò di ripagarli in qualche modo. Siamo stati squadra dall’inizio alla fine, abbiamo sofferto tutti insieme quando c’era da soffrire. Possiamo fare una grande annata. Siamo contenti di questo pareggio ma forse meritavamo un po’ di più".

Cosa deve ancora migliorare il Torino?"Il Toro è una squadra forte e può fare tanto, dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio perché ci servono i gol. Speriamo di sbloccarci dopo la sosta, abbiamo un grandissimo reparto offensivo. Sono contento di essere qua. Mi mancava essere dal primo minuto in campo, per noi giocatori scendere in campo la domenica è la cosa più bella. Ho ringraziato i giocatori forti che c’erano all’Inter, adesso devo prendermi delle responsabilità. Era una partita più difensiva perché dovevo marcare Gudmundsson".

Cosa ti ha detto Baroni?"Ho conosciuto Baroni da poco, gli piace un giocatore offensivo come me. Abbiamo preparato una partita, poi loro avevano due punte e ci siamo adeguati andando a uomo. l’anno scorso affrontare la Lazio era difficile, ora posso imparare molto".