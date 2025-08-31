Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il tecnico granata Marco Baroni ha rilasciato un commento sulla partita ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi la squadra è stata unita fino al 90' e questo lo abbiamo cercato durante la settimana. È un processo di crescita, abbiamo tanti giocatori nuovi e sono andati via altri. C'è da lavorare, tanti ragazzi non hanno avuto molto minutaggio l'anno scorso e quindi serve mettere il primo mattone nella prestazione di squadra. Ora si va avanti e si lavora a testa bassa".
Torino-Fiorentina 0-0, Baroni: “Contestazioni? La squadra deve fare il primo passo”
Con le contestazioni è difficile giocare?"No, è la squadra che deve fare il primo passo verso i tifosi con compattezza e dedizione. Ora ci manca lucidità con la palla ma è un percorso e siamo appena partiti. Io sono fiducioso, ci prendiamo questa prestazione e andiamo avanti".
Questo è il centrocampo che ti piace come caratteristiche?"Abbiamo anche Anjorin che ha tanta qualità e sta crescendo. Casadei è un giocatore di spazio e deve capirlo per sfruttarlo meglio, ci stiamo lavorando. La sua voglia di migliorarsi è la base principale. Ilic per me è bravo, deve solo stare sereno perché ha qualità. Abbiamo preso Asllani che ci può dare i tempi che ci servono. Io credo nella crescita di squadra ed è quello che cercavamo tutti insieme".
