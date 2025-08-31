Torino-Fiorentina 0-0, Baroni: “Contestazioni? La squadra deve fare il primo passo”

1 di 2

SKY SPORT

TURIN, ITALY - AUGUST 18: Marco Baroni, Manager of Torino FC during the Coppa Italia match between Torino FC and Modena FC at Stadio Olimpico Grande Torino on August 18, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il tecnico granata Marco Baroni ha rilasciato un commento sulla partita ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi la squadra è stata unita fino al 90' e questo lo abbiamo cercato durante la settimana. È un processo di crescita, abbiamo tanti giocatori nuovi e sono andati via altri. C'è da lavorare, tanti ragazzi non hanno avuto molto minutaggio l'anno scorso e quindi serve mettere il primo mattone nella prestazione di squadra. Ora si va avanti e si lavora a testa bassa".

Con le contestazioni è difficile giocare?"No, è la squadra che deve fare il primo passo verso i tifosi con compattezza e dedizione. Ora ci manca lucidità con la palla ma è un percorso e siamo appena partiti. Io sono fiducioso, ci prendiamo questa prestazione e andiamo avanti".

Questo è il centrocampo che ti piace come caratteristiche?"Abbiamo anche Anjorin che ha tanta qualità e sta crescendo. Casadei è un giocatore di spazio e deve capirlo per sfruttarlo meglio, ci stiamo lavorando. La sua voglia di migliorarsi è la base principale. Ilic per me è bravo, deve solo stare sereno perché ha qualità. Abbiamo preso Asllani che ci può dare i tempi che ci servono. Io credo nella crescita di squadra ed è quello che cercavamo tutti insieme".