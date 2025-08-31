Torino-Fiorentina 0-0, De Gea e Ranieri: “Importante non perdere se non vinci”

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, i due calciatori viola David De Gea e Luca Ranieri ha rilasciato un commento sulla partita ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

De Gea: "Quando vuoi vincere è meglio pareggiare che perdere. Abbiamo preso un punto per noi su un campo difficile, l'atteggiamento era giusto in una partita seria".

Ranieri: "Abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra, per noi è la quarta gara in due settimane e non è facile a inizio stagione. Abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio però se non riesci a vincere non devi manco perdere. Ora abbiamo due settimane per allenarci e saremo pronti per Napoli".