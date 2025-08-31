Torino-Fiorentina 0-0, Gosens in conferenza: “Fischiato un fallo che non c’era”

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di campionato, Robin Gosens è intervenuto in conferenza stampa per fornire un commento sul match. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze allo Stadio Olimpico Grande Torino: "La mia prima sensazione quando mi sono ritrovato in spogliatoio è stata la delusione. Siamo venuti qui per vincere la partita. Alla fine credo che non sia male dopo un pareggio fuori casa e la squadra è delusa. Se eravamo felici per un pareggio non so se era un segnale giusto. Oggi credo che il risultato sia giusto. Non abbiamo creato granché e il Toro ha creato situazioni pericolose. Avevamo la speranza di portare qualcosa in più casa. Ma in generale siamo un gruppo sano, che deve crescere sui principi di gioco come vuole il mister"