Il Torino pareggia 0-0 con la Fiorentina nella seconda giornata di Serie A ed è stata una gara priva di gol ma anche senza grosse problematiche dal punto di vista arbitrale. Sono infatti soltanto tre gli ammoniti: due nella Fiorentina (Sohm e Pongracic) e il solo Lazaro nel Toro.
postpartita
Torino-Fiorentina 0-0, il tabellino: un solo ammonito tra i granata
Il resoconto con tutti gli eventi di questa sfida tra granata e viola valida per la seconda giornata del campionato di Serie A
IL TABELLINO DI TORINO-FIORENTINA 0-0:
Ammoniti: pt 18’ Sohm, st 28’ Pongracic, st 40’ Lazaro
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi (st 30’ Lazaro); Casadei, Asllani (st 36’ Tameze), Ilic (st 30’ Gineitis); Ngonge (st 36’ Aboukhlal), Simeone (st 16’ Adams), Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Anjorin, Dembele, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (st 1’ Kouadio), Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm (st 1’ Fagioli), Mandragora (st 21’ Ndour), Gosens; Gudmundsson (st 38’ Fazzini); Kean, Piccoli (st 32’ Dzeko). A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Marì, Viti, Fortini, Parisi. Allenatore: Pioli.
