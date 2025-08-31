Torino-Fiorentina 0-0, Pioli: “Potevamo vincere, abbiamo fatto noi la partita”

1 di 2



TURIN, ITALY - AUGUST 31: Stefano Pioli, Head Coach of Fiorentina talks to Luca Ranieri of Fiorentina during the Serie A match between Torino FC and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico di Torino on August 31, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di Serie A, il tecnico viola Stefano Pioli ha rilasciato un commento sulla partita ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: "Potevamo vincere, il Torino ha giocato una gara fisica e sui duelli abbiamo sofferto concedendo qualcosa. Abbiamo fatto noi la partita ma si poteva fare meglio, serve lavorare ancora".

Kean e Piccoli come li ha visti?"I movimenti sono migliorabili e il modo di collaborare va cercato ancora. Volevamo queste soluzioni, ci sono tante cose da fare meglio ma la prestazione dei due attaccanti mi è piaciuta e anche della squadra. Serviva più precisione negli ultimi 25 metri".

Gli esterni ti spingono a giocare con la difesa a 3?"Per come è costruita la squadra credo sia meglio così, anche per i difensori centrali che abbiamo. Abbiamo giocato bene e non rinunciamo a giocare, credo che abbiamo provocato tante situazioni offensive. Se si parla di struttura di squadra senza la palla abbiamo una difesa a 3, con la palla siamo più mobili. Possiamo però giocare anche con una punta sola o dei centrocampisti di inserimento, sono soddisfatto di questo inizio di stagione con lo spirito giusto. Abbiamo provato a vincere e questa è la cosa che conta".